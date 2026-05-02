挺特朗普評論員遭逼問伊朗戰爭正當性　當場情緒失控爆粗

美媒知名親特朗普（Donald Trump）評論員詹寧斯（Scott Jennings）4月30日（周四）晚間在直播節目中對另一位評論員爆粗，因對方稱其總是為無止境的戰爭辯護，並逼問其伊朗戰爭的正當性，導致詹寧斯情緒失控，突然朝對方吼道：「把你的賤手從我面前拿開（Get your fxxking hand out of my face）」。



綜合外媒報道，這一幕發生在「NewsNight With Abby Phillip」節目中，詹寧斯當時與23歲的MeidasTouch媒體評論員莫克勒（Adam Mockler）就伊朗戰爭的低支持率展開辯論。

詹寧斯（Scott Jennings）2025年6月在社交網站上傳的照片（FB@Scott Jennings）

莫克勒認為，美國正在伊朗戰爭中陷入失敗，而這場戰爭又會讓美國背上更多的債務。莫克勒亦指，曾在小布殊（George W. Bush）政府任職的詹寧斯曾為伊拉克戰爭辯護，現在又再次支持另一場「無止境的戰爭」。

隨着雙方你來我往，互相插話，當莫克勒邊說邊不停做手勢時，詹寧斯突然怒吼道：「把你的賤手從我面前拿開」。

2026年3月9日，詹寧斯（Scott Jennings）在紐約市Capitale舉行的2026年「Algemeiner J100 Gala」上發表演說。（Getty）

莫克勒隨後要求詹寧斯說出美國在伊朗戰爭中究竟得到何種政治讓步，詹寧斯給出類似官方的回應，稱這場衝突有其唯一且明確的目標——即阻止伊朗擁有核武器。但莫克勒聽到後立即對詹寧斯說：「所以你回答不了這個問題」。

《華盛頓郵報》、美國廣播公司（ABC）新聞與益普索（Ipsos）周五的聯合民調顯示，目前有61%的美國人認為對伊朗動用武力是錯誤的，不到五分之一的美國人認為這次戰爭進行得順利。