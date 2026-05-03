美國宣布削減駐德國美軍 特朗普：撤軍規模將遠超5000人｜有片
撰文：劉耀洋
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美國國防部5月1日宣布將減少5000名駐德美軍士兵，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）翌日被問到相關計劃時，卻指削減規模將遠超5000人，惟未進一步透露具體細節。
路透社報道，特朗普2日在佛羅里達州被記者問到美國為何從德國撤軍時，他表示：「我們將大幅削減（駐德美軍），而且削減的規模遠遠超過5000人。」
對於美國削駐德美軍一事 ，德國防長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）2日稍早已回應，稱美軍駐紮歐洲及德國符合德美雙方利益，但美國從歐洲撤軍是可以預見的事，強調歐洲人必須對自身安全承擔更大責任。
美國內也有聲音反對華府撤軍的決定，參議院軍事委員會主席、共和黨議員威克（Roger Wicker）與眾議院軍事委員會主席、共和黨議員羅傑斯（Mike Rogers）此前發聯合聲明，稱對撤軍決定表示非常擔憂，認為此舉發出錯誤的訊號，或會削對俄羅斯的軍事威懾。
美國防部預計撤軍將在未來半年到一年內完成，但並未說明哪些駐德基地會受到影響，也沒有撤離的部隊是會返回美國本土，還是會被重新部署到歐洲或其他地區。
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