美國宣布削減駐德國美軍　特朗普：撤軍規模將遠超5000人｜有片

美國國防部5月1日宣布將減少5000名駐德美軍士兵，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）翌日被問到相關計劃時，卻指削減規模將遠超5000人，惟未進一步透露具體細節。



路透社報道，特朗普2日在佛羅里達州被記者問到美國為何從德國撤軍時，他表示：「我們將大幅削減（駐德美軍），而且削減的規模遠遠超過5000人。」

對於美國削駐德美軍一事 ，德國防長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）2日稍早已回應，稱美軍駐紮歐洲及德國符合德美雙方利益，但美國從歐洲撤軍是可以預見的事，強調歐洲人必須對自身安全承擔更大責任。

美國內也有聲音反對華府撤軍的決定，參議院軍事委員會主席、共和黨議員威克（Roger Wicker）與眾議院軍事委員會主席、共和黨議員羅傑斯（Mike Rogers）此前發聯合聲明，稱對撤軍決定表示非常擔憂，認為此舉發出錯誤的訊號，或會削對俄羅斯的軍事威懾。

2022年7月20日，德國巴伐利亞州格拉芬沃爾市（Grafenwöhr）的美軍訓練基地內，一輛美國坦克停在兩面美國國旗和德國國旗後面。（Getty）

美國防部預計撤軍將在未來半年到一年內完成，但並未說明哪些駐德基地會受到影響，也沒有撤離的部隊是會返回美國本土，還是會被重新部署到歐洲或其他地區。