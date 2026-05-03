美國參眾兩院軍事委員會主席聯合聲明　批國防部撤離駐德美軍決定

美國國防部5月1日宣布將減少5000名駐德美軍士兵，參議員和眾議院軍事委員會主席發表聯合聲明，稱對撤軍決定表示非常擔憂，可能會削弱對俄羅斯的軍事威懾，並敦促國防部同國會及美國盟友協調，還要求國防部未來一段時間內就撤軍事宜及其影響與監督委員會進行磋商。



參議院軍事委員會主席威克（Roger Wicker）與眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）要求保持駐軍，維持美國在歐洲的軍事存在。

2026年5月2日，圖為美國參眾兩院的軍事委員會發表聯合聲明，批評國防部撤離駐德美軍的決定。（截圖自美國軍事委員會網站）

聯合聲明強調，德國響應總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）去年要求，大幅增加德國防務開支，還為美國對伊朗行動提供部份協助，惟防務目標尚未落實之際，美國撤軍就有可能削弱部署在歐洲的軍事威懾，會向對烏克蘭發動軍事行動的俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）發出錯誤訊號。

德國總理默茨（Friedrich Merz）早前公開批評美國對伊朗行動，還指美國正受到伊朗的「羞辱」。特朗普因此與默茨屢度隔空交火，還在社交平台發文直指對方「根本不知道自己在說什麼」。路透社日前報道指，撤軍顯然是針對北約盟友，突顯特朗普與歐洲盟友在對待伊朗戰爭上的分歧日益擴大。