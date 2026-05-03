真主黨領袖遭影射為「憤怒鳥」　組織批黎巴嫩電視台侮辱｜有片

黎巴嫩國際廣播公司（LBCI）5月1日發布一段影片，以手機遊戲角色「憤怒鳥」（Angry Birds）影射真主黨（Hezbollah）領袖卡西姆（Naim Qassem）及成員，引起重大爭議。真主黨批評影片具冒犯和侮辱性質。公司翌日表示，它們接到黎巴嫩司法部門的指示後，已將相關影片下架。



法媒報道，黎巴嫩國際廣播公司在1日上傳的影片中，以「憤怒鳥」影射真主黨，其中代表卡西姆的「憤怒鳥」，向其他戰士發號施令。

最近持續對黎巴嫩發動襲擊的以色列軍隊，則被描繪成遊戲中的「綠豬」角色，並在影片中一度駕駛戰機空襲「憤怒鳥」。

報道稱，黎巴嫩國際廣播公司於1980年代由與真主黨立場對立的基督教派政黨黎巴嫩力量（Lebanese Forces）創立，但近年來試圖打造更獨立的形象。

真主黨其後發聲明，批評影片充滿低級的侮辱，將政治論述貶低到令人作嘔的地步，呼籲支持者不要捲入「由敵人操控」的爭議之中。

不少真主黨支持者仍在社交媒體上強烈譴責影片，有人更分享侮辱黎巴嫩天主教馬龍派宗主教Bechara Boutros al-Rahi的圖片作為回應。

面對宗教對立升溫，黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）2日發聲明，譴責並反對任何針對黎巴嫩基督教和伊斯蘭宗教團體領袖及精神領袖的人身攻擊。