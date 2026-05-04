大西洋一艘郵輪疑爆發漢坦病毒　3人死亡　另3人染疫

多間外國媒體5月3日報道，世界衛生組織（WHO）表示，一艘在大西洋航行的郵輪疑似爆發漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）疫情，已造成3人死亡，另有3人疑似感染。



圖為荷蘭旅遊公司Oceanwide Expeditions官網介紹郵輪MV Hondius的圖片。（Oceanwide Expeditions網站圖片）

一名英國公民正在南非ICU留醫

綜合英國廣播公司（BBC）、英國《衛報》及法新社報道，根據世衛的聲明稱，已確認一宗漢坦病毒個案，另有5宗疑似病例。

目前，有一名69歲的英國公民正在南非約翰內斯堡的深切治療部留醫。英國外交部表示，正在密切關注相關報道，並準備為該名英國公民提供支援。

報道指出，涉事郵輪「洪迪厄斯」號（MV Hondius）由荷蘭旅遊公司Oceanwide Expeditions營運，3月20日從阿根廷烏斯懷亞（Ushuaia）出發，預定5月4日在佛得角（CapeVerde）結束航程。

網上資料顯示，這是一艘長107.6米的極地郵輪，設有80間客艙，可容納170名乘客，另有57名船員、13名導遊和1名醫生。對於疑似爆發疫情，Oceanwide Expeditions尚未有回應。

一對年長夫婦發病離世

BBC指出，根據南非當局表示，首位出現症狀的乘客70歲，他已在郵輪上去世，遺體目前被運往南大西洋的英國屬地聖赫勒拿島（St. Helena）。他的69歲妻子也在船上發病，被送往南非，後來在約翰內斯堡的一家醫院去世。

法新社引述消息人士稱，這對夫婦是荷蘭人。消息人士又稱，第3名死者的遺體仍在船上。此外，相關單位正討論，是否將另外兩名疑似患病乘客送往佛得角的醫院，進行隔離治療。

據報道，該船隨後將繼續前往西班牙加那利群島（Canary Islands）。

世衛位於瑞士日內瓦的總部外貌。（Reuters）

世衛表示，正與船舶營運方協調，對兩名出現症狀的乘客進行緊急醫療轉運，並對船上其他人員進行全面的公共衛生風險評估和支援。

內地央視報道，南非衛生部發言人3日表示，該部門將於當地時間4日上午就事件發表聲明。

資料顯示，漢坦病毒主要經老鼠排泄物傳播，可導致嚴重的呼吸系統疾病，在極少數情況下也可在人傳人之間傳播。