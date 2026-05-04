韓國共同民主黨魁對小學生說「叫聲哥哥聽聽」　被批性騷擾兒童

韓國國民力量黨議員朴庭勛5月3日批評共同民主黨黨魁鄭清來，稱他誘導小學生叫同行政治人物為「哥哥」（歐巴），是「明顯的兒童性騷擾」。



朴庭勛在Facebook發布一段影片，顯示鄭清來與正式宣布參加北甲國會議員補缺選舉的前青瓦台AI未來企劃首席秘書河正宇一起，與一名小學生對話的畫面。

在影片中，鄭清來指着一旁的河正宇，對身邊的小學生說「這是正宇哥哥，來，叫一聲『哥哥』試試，叫一聲看看」。

朴庭勛對此予以猛烈批評，稱「讓小學生稱呼一位年齡差超過40歲的政治人物為『哥哥』，其嘴臉喪失最基本的道德底線」。

與河正宇競爭的前國民力量黨黨魁韓東勛亦表示：「鄭清來黨魁、河正宇候選人難道不認為自己的行為有失妥當嗎」，「若是兩個素不相識的五六十歲男性對你們的年幼子女做出這樣的舉動，你們真的可以接受嗎？」

韓國國民力量黨議員朴庭勛2026年5月3日批評共同民主黨黨魁鄭清來，稱他誘導小學生叫同行政治人物為「哥哥」（歐巴），是「明顯的兒童性騷擾」。（Facebook@jeonghun.park70）

《中央日報》報道，也有聲音認為，影片中的相關言行不過是為緩和現場氣氛的玩笑式表達，將其稱為「性騷擾」未免屬於過度的政治攻勢。