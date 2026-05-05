路透：美國情報顯示美以襲擊未改變伊朗生產核武時間表

路透社5月5日引述三名知情人士報道，美國情報評估顯示，伊朗製造核武器所需時間自去年夏天以來沒有改變。當時分析人士估計，美以襲擊將伊朗製造核武器的時間表推遲最多一年。要大幅遏制德黑蘭的核計畫，可能需要銷毀或移除伊朗剩餘的高濃縮鈾（HEU）庫存。



報道指，美國總統特朗普（Donald Trump）兩個月前再次對伊朗發動打擊，部分原因是為了阻止伊朗發展核武器，但美國對德黑蘭核計畫的評估總體上仍未改變。

美以此次襲擊主要是針對伊朗的常規軍事目標，但以色列也襲擊了伊朗多個重要核設施。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）曾公開表示，美國旨在通過與德黑蘭持續進行談判，確保伊朗無法獲得核武器。

2026年4月16日，美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）在華盛頓特區五角大廈就伊朗戰爭舉行簡報會。（Reuters）

去年6月的美以襲擊摧毀或嚴重損壞了伊朗當時已知正在運行的三座濃縮鈾設施。但聯合國核監督機構至今仍無法核實伊朗約440公斤、濃度為60%的濃縮鈾的下落。

國際原子能機構評估認為，伊朗現有的高濃縮鈾庫存若繼續進行濃縮，將足以製造10枚核彈。

白宮發言人威爾士（Olivia Wales）說：「美國去年6月對伊朗發動的『午夜重錘』行動摧毀了伊朗的核設施，而今年2月發起的『史詩狂怒』行動更進一步瓦解了伊朗的國防工業基礎。特朗普總統一直以來明確強調，伊朗決不能擁有核武器，他可不是說着玩的。」