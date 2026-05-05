俄羅斯勝利日活動前切斷首都流動網絡服務　預防烏克蘭無人機襲擊

俄羅斯周二（5月5日）切斷了莫斯科的流動互聯網連接，以應對即將到來的紀念二戰勝利的活動。俄羅斯擔心烏克蘭會在勝利日當天發動報復性無人機襲擊。



法新社報道，記者發現，俄羅斯首都莫斯科市中心的流動互聯網於周二上午完全中斷。網絡營運商警告稱，網絡中斷將持續到5月9日，屆時紅場將舉行盛大的閱兵儀式。

2026年5月4日，俄羅斯莫斯科，圖為俄羅斯士兵在紅場列隊綵排，為勝利日閱兵儀式做準備。（Reutrers）

移動營運​​商MTS在發給用戶的短訊中說：「在5月5日至9日慶祝活動的籌備和舉行期間，莫斯科的流動互聯網和短訊服務可能會暫時受到限制。」

近幾個月來，網絡中斷已成為俄羅斯邊境地區民眾生活的常態。

俄羅斯方面說，間歇性斷網是為了阻止烏克蘭無人機通過本地網絡連接。

周二在莫斯科，一些商店在斷網期間無法處理刷卡支付。自動取款機、的士服務和線上地圖也受到影響。

2026年5月4日，俄羅斯莫斯科，圖為俄羅斯士兵在紅場列隊綵排，為勝利日閱兵儀式做準備。（Reutrers）

近幾周來，基輔加大了無人機襲擊的力度，目標包括俄羅斯的石油設施和莫斯科的豪華高層建築。烏克蘭稱，這是對俄羅斯每晚向其城市發射數百架無人機轟炸的合理回應。

克里姆林宮說，將縮減勝利日閱兵式的規模，今年沒有學員和軍事裝備參與。

去年，烏克蘭曾向莫斯科發射大量攜帶爆炸物的無人機來干擾閱兵式，造成交通混亂，數千架航班被取消或延誤。

本文獲《聯合早報》授權轉載

