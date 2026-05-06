金建希案二審法官於法院內身亡 現場遺書：對不起，我自願離開
撰文：官祿倡 羅保熙 王海
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綜合韓媒報道，負責韓國前總統尹錫悅夫人金建希股價操縱案二審的主審法官於5月6日凌晨被發現身亡，現場有一封遺書。當地警方以存在跳樓可能為前提，調查他的具體死因。據韓國媒體報道，「對不起，我自願離開。」警方暫未懷疑其中有謀殺或其他犯罪行為。
報道指，警方在凌晨接到報案，並在1時左右在法院大樓附近找到主審法官申宗午（신종오，Shin Jong-oh，音譯），並將他送往醫院。韓國《中央日報》引述首爾警方指，推測申宗午是從建築物墜落，目前正在調查具體的死亡經過。
金建希因涉嫌收受統一教賄賂構成斡旋受賄罪，參與操縱德意志汽車股價、非法接受民調服務分別違反《資本市場法》、《政治資金法》。該案一審法院判處其有期徒刑1年8個月，二審宣判定於4月28日。她在二審因被裁參與操縱德意志汽車股價的罪名成立，以及從統一教方面收受奢侈品並接受請託的罪名成立，判囚4年，並罰款5000萬韓圜（約26.8萬港元）。
據《韓國先驅報》（The Korea Herald）報道，警方在現場發現了一份疑似遺書，據稱遺書中並未提及金建希的裁決。據當地媒體報道，遺書上只寫有：「對不起，我自願離開。」警方初步排除他殺可能。
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