金建希案二審法官於法院內身亡　現場遺書：對不起，我自願離開

綜合韓媒報道，負責韓國前總統尹錫悅夫人金建希股價操縱案二審的主審法官於5月6日凌晨被發現身亡，現場有一封遺書。當地警方以存在跳樓可能為前提，調查他的具體死因。據韓國媒體報道，「對不起，我自願離開。」警方暫未懷疑其中有謀殺或其他犯罪行為。



報道指，警方在凌晨接到報案，並在1時左右在法院大樓附近找到主審法官申宗午（신종오，Shin Jong-oh，音譯），並將他送往醫院。韓國《中央日報》引述首爾警方指，推測申宗午是從建築物墜落，目前正在調查具體的死亡經過。

2026年4月8日，韓國前總統尹錫悅夫人金建希涉嫌貪污受賄案二審最後一次庭審於首爾高等法院舉行，負責調查該案的獨立檢察組（獨檢組）再次提出有期徒刑15年的量刑建議。（新華社）

金建希因涉嫌收受統一教賄賂構成斡旋受賄罪，參與操縱德意志汽車股價、非法接受民調服務分別違反《資本市場法》、《政治資金法》。該案一審法院判處其有期徒刑1年8個月，二審宣判定於4月28日。她在二審因被裁參與操縱德意志汽車股價的罪名成立，以及從統一教方面收受奢侈品並接受請託的罪名成立，判囚4年，並罰款5000萬韓圜（約26.8萬港元）。

2025年8月12日，韓國前總統尹錫悅夫人金建希抵達首爾中央地方法院，法院將舉行聽證會，決定是否對前第一夫人金建希發出逮捕令，指控她涉嫌股市操縱、選舉幹預及收受賄賂。（Getty）

據《韓國先驅報》（The Korea Herald）報道，警方在現場發現了一份疑似遺書，據稱遺書中並未提及金建希的裁決。據當地媒體報道，遺書上只寫有：「對不起，我自願離開。」警方初步排除他殺可能。