韓國法院裁定金建希「收名牌包」受賄罪成立　判囚1年8個月

韓國前總統尹錫悅夫人金建希弊案1月28日宣判。韓國法院裁定前第一夫人金建希受賄罪成立，操縱股票、違反政治資金法罪不成立，並判處金建希1年8個月監禁。她被控在2022年4月至7月期間通過號稱「乾津法師」的全成培兩次收受統一教高層提供的賄賂，包括香奈兒包（Chanel）、Graff項鍊等奢侈品。金建希律師表示，將會檢視判決中有關受賄部分，並考慮是否提出上訴。



韓聯社報道，金建希涉嫌在2010年10月至2012年12月期間參與操縱寶馬汽車在韓經銷商德意志汽車公司的股價，非法獲利約8.1億韓元（約444萬港元），並於去年8月被獨立檢察組起訴。

金建希還涉嫌於2021年6月至2022年3月與尹錫悅共謀，從「政治掮客」明泰均處58次接受價值約2.7億韓元（約148萬港元）的民意調查服務。

另外，金建希被控在2022年4月至7月期間通過號稱「乾津法師」的全成培兩次收受統一教高層提供的賄賂，包括香奈兒包（Chanel）和Graff項鍊等奢侈品，涉案金額達8000萬韓元（約43.8萬港元）。