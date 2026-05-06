法國召開G7謀求削弱中國稀土依賴　擲重金建立本國稀土產業

法國宣佈將在星期四（5月7日）召開七國集團（G7）網上會議，討論如何消弱中國在關鍵礦產領域的主導地位。法國工業部長萊斯屈爾也說，法國正計劃重建本國相關產業體系。



據路透社報道，萊斯屈爾（Roland Lescure）受訪時說，此次由相關部長參與的網上會議，旨在為6月中旬在法國依雲舉行的G7領導人峰會做準備。

法國工業部長萊斯屈爾說，法國正計劃重建本國相關產業體系。（Getty Images）

他指出，中國憑藉大規模投資和具有競爭力的定價策略，佔據關鍵礦產市場的大部分份額，並擠壓潛在競爭者。

我們在G7框架下的一個設想，是通過國際合作打造替代體系，就像上世紀70年代在石油輸出國組織（OPEC）掌控產量之際成立國際能源署（IEA）那樣。 萊斯屈爾

法國的戰略旨在為相關談判提供支撐，重點重建本國稀土及永磁材料供應鏈，減少在電動車、風力發電、電子產品及國防等關鍵領域對中國的依賴。這一計劃覆蓋從海外礦產資源獲取到國內精煉、合金生產以及磁體制造的完整產業鏈。

法國謀削弱中國關鍵礦產佔有率▼▼▼

根據規劃，到2030年，法國力爭實現稀土氧化物產量覆蓋歐洲對重稀土需求的100%，以及約25%的輕稀土需求，同時相關合金產量滿足歐洲約10%的需求。

為提升供應安全，法國政府將放寬對戰略項目的擔保獲取條件，將綠色工業投資的稅收抵免政策延長並簡化至2028年，並通過現有長期投資計劃及專項金屬基金提供更多資金支持。此外，政府還計劃與國際貿易商接觸，以確保關鍵礦產供應，並可能為相關項目提供法國國家層面的融資擔保。

【延伸閲讀】中美關係｜彭博：習近平在特朗普訪華前握有1.2萬億美元稀土籌碼

+ 4

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】