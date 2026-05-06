朝鮮新憲法刪除涉與韓國統一表述　專家：為突顯「正常國家」形象

韓國統一部5月6日向媒體披露朝鮮新憲法全文，朝鮮在新憲法中刪除涉及與韓國統一的相關表述，並新設領土條款。此舉反映朝鮮領導人金正恩所提的「兩國論」路線。



新版憲法從序言與正文中全面刪除「北半部」、「祖國統一」、「社會主義完全勝利」等與民族統一相關的字眼。

金正恩在2023年底宣布韓朝為「敵對的兩個國家關係」，並於2024年1月表明將修憲且重新規定領土。在新憲法中，明確指出「朝鮮領土包括北部與中華人民共和國和俄羅斯聯邦、南部與大韓民國接壤的領土，以及基於此劃設的領海和領空」。

2026年3月24日外媒報道，朝鮮領導人金正恩將韓國定義為「頭號敵國」，並指出美國正在世界各地肆意發動恐襲和侵略行為。（X@INNewx）

韓媒指出，朝鮮新憲法並未寫入將韓方定性為「敵對國」的內容，也刪除「帝國主義侵略者」等充滿敵意的表述，是旨在突顯「正常國家」形象。

首爾大學教授李貞澈指，憲法雖加強國家屬性，但未使用敵對或交戰國等界定，有望成為韓朝和平共處的制度基礎。