WSJ：中東兩國恢復美軍使用基地與領空權　最快本周重啟護航計劃

《華爾街日報》5月7日引述美國與沙特阿拉伯官員透露，沙特與科威特已取消對美軍使用其基地和領空的限制，為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）讓美軍護航商船通過霍爾木茲海峽的「自由計劃」（Project Freedom）重啟一事掃清障礙。



特朗普在周二暫停「自由計劃」，美國《國家廣播公司》（NBC）報道指原因在於沙特暫停美軍使用其基地和領空執行計劃，這讓計劃在實施36小時後暫停。《華爾街日報》指，目前尚不清楚護航計劃將於何時重啟，但國防部官員給出的最早時間表是在本周內。

2026年5月4日，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas），圖為在霍爾木茲海峽航行的船隻。（Reuters）

美軍的「自由計劃」依賴大規模的戰機隊伍以保護商船免受伊朗攻擊，這愈發突顯沙特和科威特的基地與領空的重要性。而沙特與美國之間的關係因基地和領空使用權陷入緊張，甚至一度威脅到兩國長期安全協議。

沙特與科威特在美方官員淡化伊朗襲擊後，限制美軍使用其基地與領空的使用權。報道引述沙特官員稱，除了擔憂美軍淡化伊朗襲擊外，波斯灣國家還擔心美國會在衝突升級後，會疏忽對它們的保護。

此外，特朗普是在周二與沙特王儲通話後，才暫停「自由計劃」，王儲表達國家擔憂並告知他限制決定。而兩國領導人再次通話後，美軍使用權限得以恢復。