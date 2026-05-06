航運媒體：霍爾木茲海峽仍關閉　被困船隻不相信美國「自由計劃」

英國航運媒體表示，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）事實上仍處於關閉狀態，被困船隻對美國引導船隻離開霍爾木茲海峽的所謂「自由計劃」（Project Freedom）並不信任。



美國務卿魯比奧5月5日（周二）確認，美國和以色列聯合對伊朗發起的「史詩怒火」（Epic Fury）軍事行動「已經完成」，並辯稱美軍引導船隻離開霍爾木茲海峽為一項全新的任務，這項名為「自由計劃」的疏導行動4日啟動。

2026年5月4日，伊朗阿巴斯港附近霍爾木茲海峽上的一艘船隻。（Reuters）

新華社引述英國航運媒體《勞埃德船舶日報》（Lloyd's List）同日報道，保險公司和被困船隻船東認為，美方聲明與霍爾木茲海峽的實際安全狀況並不相符。美國主導的「自由計劃」並未提供足夠清晰度、足夠可信的保障，不足以證明霍爾木茲海峽能夠恢復通行。船東的主要關切是一旦伊朗襲擊船隻，美國是否會進行干預。

報道說，霍爾木茲海峽情況沒有明顯改變，商業航運仍然停滯，5日沒有追蹤到船隻通過的情況。

魯比奧5日在白宮記者會強調「自由計劃」是防禦性的，他說：「我們只有在遭到攻擊後才會作出回應。這是一次防禦行動。如果海峽上的船隻沒有遭到射擊，我們也沒有遭到射擊，我們就不會開火。但如果我們遭到射擊，我們將會反擊。」

而美國戰爭部長赫格塞思（Pete Hegseth）5日稱，美軍已在霍爾木茲海峽上空形成一個保護「穹頂」，來自世界各國的「數以百計」船隻正等待通過海峽。

國際海事組織發言人4日指，繼續敦促船隻在霍爾木茲海峽附近水域保持最大程度的謹慎。波羅的海國際航運公會首席安全官拉森當天警告，鑑於伊朗向任何未經其軍方協調就試圖通過海峽的船隻發出威脅，如果「自由計劃」繼續進行，存在敵對行動再次爆發的風險。

2026年5月4日，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas），圖為在霍爾木茲海峽航行的船隻。（Reuters）

特朗普5日再宣布，「自由計劃」將會暫停，以觀察與伊朗的協議能否最終達成並簽署。

本文獲《聯合早報》授權轉載

