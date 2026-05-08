美軍打擊伊朗南部多個港口　稱為3艦遇襲自衛反擊　無意升級局勢

伊朗南部5月7日多次傳出爆炸聲，格什姆島（Qeshm Island）、阿巴斯港（Bandar Abbas）及米納卜市（Minab）等地受襲。美國中央司令部（CENTCOM）證實，3艘美軍驅逐艦遭到伊朗無端攻擊，因此對相關軍事目標予以打擊。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日表示，對伊朗的報復性打擊只是一次「輕微的懲罰」，強調停火仍在生效。他指美軍3艘驅逐艦沒有受到損壞，但伊朗遭受了重大損失，敦促對方迅速簽署協議，否則將面對更猛烈的對付手段。



2026年4月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）為到訪的英王查理斯三世（King Charles III）和王后卡米拉（Queen Camilla）舉行歡迎儀式，在白宮南草坪發表講話。（Reuters）

伊朗：美違停火協議攻擊伊方船舶及平民區

伊朗最高聯合軍事指揮部此前指責，美國違反了停火協議，攻擊了一艘伊朗油輪和另一艘進入霍爾木茲海峽的船隻，並在一些區域國家的合作下對平民區發動空襲，打擊了平民區。

伊媒報道，3艘美軍驅逐艦在霍爾木茲海峽附近遭到攻擊，伊朗海軍使用導彈和無人機，迫使美艦駛離海峽。

伊媒：南部一海軍基地遭美以襲擊

綜合伊朗媒體報道，格什姆島（Qeshm Island）的巴赫曼碼頭（Bahman Pier）、阿巴斯港（Bandar Abbas）5月7日傳出多趕爆炸聲，哈米爾港（Bandar Khamir）、錫里克（Sirik）也發生了零星受襲和交火事件。

此外，伊朗南部霍爾木茲甘省（Hormozgan Province）米納卜市的官員表示，以色列和美國對當地一處海軍基地發動襲擊，目前尚無人員傷亡報告。

有報道稱，格什姆島的爆炸聲或來自防空系統攔截數架小型無人機。至於阿巴斯港的爆炸，則與伊方針對兩架小型飛機的防禦活動有關。

美中央司令部：打擊涉事軍事設施 包括導彈和無人機發射場

美國中央司令部（CENTCOM）同日證實，美國海軍3艘導彈驅逐艦途經霍爾木茲海峽前往阿曼灣時，遭到伊朗的無端襲擊，美軍採取了自衛性打擊予以回應。

美軍驅逐艦「特魯斯頓號」（USS Truxtun，DDG 103）、「拉斐爾·佩拉爾塔號」（USS Rafael Peralta，DDG 115）和「梅森號」（USS Mason，DDG 87）通過該國際航道時，伊朗方面發射了多枚導彈、無人機和小型船隻，但美軍艦艇未被擊中。

美國中央司令部表示，消除了相關威脅，並對襲擊美軍的伊朗軍事設施進行了打擊，包括導彈和無人機發射場、指揮控制中心，以及監視和偵察節點。

中央司令部強調，不尋求局勢升級，但仍保持部署狀態，隨時準備保護美軍。