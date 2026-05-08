特朗普政府據報擬邀多名美企高管隨團訪華　包括英偉達蘋果波音等

美媒Semafor引述消息人士指，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導下的政府，計劃邀請來自英偉達、蘋果、埃克森美孚（Exxon Mobil）、波音等多間巨頭企業的行政總裁，隨同團隊訪問中國。



報道指，高通、黑石集團、花旗集團及Visa的管理層亦在名單中，不排除人數會在未來數日中增加。此外， 美國財長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表格里爾（Jamieson Greer）以及美國駐華大使珀杜（David Perdue）之前一直在物色合適隨團訪華的人選。

2026年5月3日，中國北京，特朗普即將出訪中國之際，一架美軍飛機橫過天空，有報道指是在運輸物資以備美方人員屆時使用。（微博圖片）

路透社引述消息人士證實，花旗集團行政總裁范潔恩（Jane Fraser）已收到邀請。 高通確認了邀請，但未有透露其他詳情。

外界正關注美國總統特朗普訪問北京、並與國家主席習近平會晤期間，是否可能達成一些交易。 波音行政總裁奧特伯格（Kelly Ortberg）今年4月接受路透社訪問時指出，公司希望特朗普政府協助促成中國的大訂單。

2025年10月30日，習近平與特朗普會晤，期間特朗普向習近平及其他中方人員出示卡紙。（白宮網站）

業內消息說，交易可能包括500架波音737 MAX客機、以及幾十架寬體客機。 若能成事，今次將會是2017年以來，中國首次向波音下達的大額訂單，將會被視為兩國領導人峰會的重要成果。