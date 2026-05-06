伊朗外長趕在「習特會」前訪華　學者：北京料斡旋促中東局勢降温

趕在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）預計下周訪華之前，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）本周搶先訪問北京。受訪學者預測，中東局勢將成為「習特會」的焦點之一，而中國可能借機進行外交斡旋，推動局勢降温。



據伊朗外交部發布的聲明，阿拉格齊周二（5月5日）已啟程赴華。聲明沒有說明阿拉格齊將訪問幾天，但表明阿拉格齊將會見中國外交部長王毅，討論區域與國際局勢。

2026年5月6日，中國外長王毅（右）在北京與伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi，左）舉行會談。（X@CGTNOfficial）

伊朗外長此前曾多次訪華：

中國外交部已證實，兩人將於周三（6日）見面。這也是美以伊衝突2月底爆發以來，伊朗外長首次訪問中國。

阿拉格齊的訪問就在特朗普預計訪華的前一周。因對伊朗發動軍事行動，特朗普將原定3月31日至4月2日的訪華行程推遲至5月14日至15日。特朗普訪華期間將會見中國國家主席習近平。

特朗普確認兩周內訪華 美財長促中國協助重開海峽

雖然特朗普訪華的最新日期，至今未獲北京證實，但特朗普星期一（4日）在白宮一場活動上明確說：「我將在兩周內去見習主席，我對此表示期待。這實際上將是一趟非常重要的行程。」

他也稱，到時他會提醒中國，美國在人工智能（AI）領域處於領先地位。

美國財長貝森特（Scott Bessent）星期一接受霍士新聞台訪問時則促請中國發揮外交影響力，施壓伊朗開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。

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中國不僅是伊朗最大貿易夥伴，也是德黑蘭受制裁石油的最大買家。自伊朗戰爭爆發後，美國已多次要求中國和其他伊朗貿易夥伴，向封鎖霍爾木茲海峽的伊朗施壓。

貝森特說，中國採購伊朗90%的能源，「實為資助支持恐怖主義的最大國家」，「來自伊朗的襲擊威脅導致海峽關閉，我們正在重新開放它，我呼籲中國加入我們，支持這一國際行動」 。

貝森特沒有說明要中國支持哪項國際行動，但美國於星期一開始展開名為「自由計劃」（Project Freedom）的行動，引導受困商船駛出霍爾木茲海峽。

學者：中美對解決伊核問題分歧明顯

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江和復旦大學國際問題研究院院長兼美國研究中心主任吳心伯一致認為，伊朗問題將成為習特會的討論重點之一。

吳心伯接受《聯合早報》採訪時指出，雖然中美在防止伊朗發展核武器方面存在共同點，但在解決路徑上分歧明顯。美國傾向對伊朗實施高壓政策，包括制裁；中國則主張以更務實方式推動對話談判。

特朗普2018年在首個總統任期宣佈美國退出伊核協議，還對德黑蘭實施嚴厲制裁，中國則反對美國對伊單邊制裁。當美國4月底制裁涉及伊朗石油加工的中國民營煉油企業時，北京隨即發布阻斷禁令回擊。

李明江研判，美國希望中國就中東戰事向伊朗施加更大壓力，以促使伊朗作出更大讓步，甚至屈服，但中國「不太可能以犧牲與伊朗關係為代價，滿足美方要求」，也難以對伊朗採取極限施壓。

針對伊朗外長訪華，李明江認為，這為中國在緩解中東衝突這個艱鉅任務發揮作用提供一個機會：「中國希望通過這種外交方式，間接給伊朗更多壓力。伊朗肯定也是想要更明確知道中國在一些問題上的態度和對伊朗支持。」

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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