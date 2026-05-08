美伊脆弱停火持續一個月　阿聯酋稱正對抗伊朗導彈與無人機威脅

美國盟友阿聯酋5月8日（周五）表示，其防空系統正對抗來自伊朗的導彈與無人機威脅。此前一天，美伊兩國在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）附近交火，而華盛頓方面正等待德黑蘭對其提出的結束衝突提議作出回應。



路透社報道，自4月7日停火協議生效以來，雙方不時發生交火，其中伊朗此前曾襲擊包括阿聯酋在內的海灣國家。

2026年5月4日，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas），圖為在霍爾木茲海峽航行的船隻。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四表示，3艘美國海軍驅逐艦在穿越霍爾木茲海峽時遭到襲擊。但其在Truth Social發文稱，「三艘世界級的美國驅逐艦剛剛在遭受攻擊的情況下，成功通過霍爾木茲海峽。這三艘驅逐艦未受任何損壞，但攻擊者卻遭受重大損失」。

2026年5月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮東廳舉行的紀念軍人母親節活動上發表講話。（Reuters）

特朗普其後向媒體表示，停火協議仍然有效，並試圖淡化這次交火。

伊朗則指責美國違反停火協議，襲擊一艘伊朗油輪及另一艘船。伊朗軍方表示，作為回應，他們反擊了位於海峽以東、恰巴哈爾港（Chabahar）以南的美國軍艦。伊方稱空襲造成「重大損失」，但美國中央司令部表示，其目標未遭擊中。