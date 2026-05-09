特朗普稱預計今晚將收到伊朗對停戰協議回應　伊外交部：仍在評估

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月8日（周五）表示，華府預計當地時間同日較後時間會收到伊朗方面對結束衝突提議的回應。伊朗外交部發言人同日則稱，德黑蘭方面仍在對停戰協議進行評估，並將於評估程序完成後公布最終立場。



綜合外媒報道，當被美媒記者問及是否已收到伊朗方面的回覆時，特朗普表示，美國「今晚應該會收到一封信」。

2026年5月8日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮接受記者提問。（Reuters）

在特朗普發表上述言論的幾個小時前，國務卿魯比奧（Marco Rubio）奧亦表示，美國預計伊朗將於周五就一項旨在結束戰爭的提議作出回應。

伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）告訴半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency），德黑蘭仍在研究該提議，並稱伊朗武裝部隊已予以敵人重擊。

巴蓋伊稱，「我們目前處於名義上的停火狀態。如有必要，他們將全力反擊任何侵略或冒險行為」。