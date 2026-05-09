伊朗戰爭影響供應鏈　全球食物價格飆升至三年來最高水準

由於伊朗戰爭擾亂了供應鏈，全球食物價格飆升至三年多來的最高水平，消費者面臨着更高的食物支出。



聯合國4月份食物商品價格指數上漲1.6%，主要受植物油、肉類和穀物價格上漲的推動。該指數較去年同期上漲2.5%。

2026年5月4日，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas），圖為在霍爾木茲海峽航行的船隻。（Reuters）

彭博社報道，伊朗戰爭已持續三個月，實際上封鎖了至關重要的霍爾木茲海峽，導致柴油和化肥等重要農業投入品的運輸受阻，價格上漲。

植物油價格領漲聯合國食物商品價格指數，較3月份上漲5.9%，達到2022年7月以來的最高水平。

聯合國糧農組織首席經濟師托雷羅（Máximo Torero）說：「植物油價格漲幅更大，主要受油價上漲的推動，油價上漲推高了生物燃料的需求，給植物油市場帶來了額外壓力。」

該指數監測的是原材料成本而非零售價格，這意味着農場收購價的上漲還需要一段時間才能反映到消費者身上。儘管如此，該指數較3月份的水平有所上漲，這是食物通脹可能加劇的第一個跡象，即便美國和伊朗正在權衡一項旨在重新開放霍爾木茲海峽的和平協議。

追蹤穀物、糖、肉類、乳製品和植物油價格的食物價格指數已連續三個月上漲，2月份曾出現五個月以來的首次上漲。

肉類價格指數創下歷史新高，較3月份上漲1.2%。受天氣擔憂以及預計2026年小麥種植面積將減少的影響，穀物價格指數較3月份上漲0.8%。由於伊朗衝突，農民正在考慮種植化肥用量較低的作物。

2026年4月6日，美國加州，圖為洛杉磯一間超市中，貨架上可見每磅牛肉要價8.99美元的價格標籤。（Getty）

全球種植戶已發出警告，稱種植面積和作物產量將減少，自2月份經濟衰退開始以來，柴油和化肥價格飆升。一些歐洲主要生產國，如法國和羅馬尼亞已表示產量將下降，因為農民為了應對更高的投入成本而減少玉米播種。

本文獲《聯合早報》授權轉載

