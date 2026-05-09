王毅晤法國外事顧問　稱願與法國加強文物歸還方面合作

中國外長王毅5月8日（周五）在北京同法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）舉行會談。



王毅表示，中方重視近期法國議會通過簡化非法所獲他國文物歸還程序的法律草案，願同法方加強這方面合作，增進民心相通和文明互鑒。

法媒報道，法國國民議會周一以壓倒性多數通過一項法案，旨在簡化歸還殖民時期掠奪的藝術品及其他珍貴文物的程序。該法案先前已獲得參議院的支持，預計將協助解決包括馬里（Mali）、阿爾及利亞（Algeria）和貝寧（Benin）在內多個國家提出的歸還請求。

2026年5月8日，中國外長王毅在北京同法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）舉行會談。（中國外交部）

王毅還指，中法關係的基礎是牢固政治互信，關鍵是相互尊重對方核心利益。希望法方以實際行動恪守一個中國原則，不同台灣當局進行任何形式的官方往來，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。中國對歐政策一以貫之，始終視歐洲為多極世界的重要一極，支持歐洲一體化和歐盟發展壯大。中歐始終是夥伴而非對手。希望法國作為歐盟重要國家發揮積極建設性作用，推動歐盟樹立正確理性對華認知，採取務實開放對華經貿政策，為中歐關係長期健康穩定發展掃清障礙。

2026年5月8日，中國外長王毅在北京同法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）舉行會談。（中國外交部）

博納則表示，法方高度珍視兩國元首之間的長期友誼和互信。法方願同中方一道努力，落實好兩國元首重要共識，在雙多邊平台加強戰略溝通協調。法方期待同中方密切協作，共同尋找全球性危機的建設性解決方案。當前國際形勢下，歐中保持對話合作至關重要，歐盟需要中國，希同中國做彼此可信賴的夥伴。法方願為推動歐中對話合作發揮積極作用。