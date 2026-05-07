王毅晤孟加拉外長：中方支持孟新政府維護團結穩定

中共中央政治局委員、外交部長王毅5月6日在北京與到訪問的孟加拉外長卡利勒（Khalilur Rahman）舉行會談。王毅表示，中方支持孟新政府維護團結穩定、振興發展經濟、改善民生福祉，願繼續為孟方提供力所能及的支持和幫助。



2026年5月6日，中國外交部長王毅與到訪北京的孟加拉外長卡利勒（Khalilur Rahman）舉行會談。（中國外交部圖片）

王毅表示，中方尊重孟加拉人民選擇的發展道路和政治體制，支持孟方奉行獨立自主的外交政策。中方願推動高質量共建「一帶一路」倡議，與孟加拉國家發展戰略對接，深化經貿、投資、基建、水利、人文等傳統領域合作，支持有實力的中方企業赴孟投資興業。

2026年5月6日，中國外交部長王毅與到訪北京的孟加拉外長卡利勒（Khalilur Rahman）舉行會談。（中國外交部圖片）

中方引述卡利勒表示，孟方感謝中國長期以來給予的支持幫助，期待進一步深化全方位友好與合作，將兩國全面戰略合作夥伴關係提升至新高度，同時助力自身經濟社會發展。歡迎中國企業赴孟投資，願提供穩定、良好、可預期的營商環境。