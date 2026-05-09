美牛肉商望「習特會」恢復對華出口資格　逾400家淪貿易戰犧牲品

美國牛肉商希望即將登場的美中元首峰會能談及更新美國牛肉輸華的出口證。



據路透社報道，過去一年內，大量美國牛肉加工廠的輸華資格由於2020至2021年註冊期滿且未及時換新，在中國海關總署系統中顯示失效。

美國牛肉已成為中美貿易戰的犧牲品。2022年，美國牛肉輸華金額達17億美元（約133億港元）。

美國肉類出口協會介紹，中國海關總署資料顯示，北京在2020年3月至2021年4月核准的輸華資格期滿失效後，有超過400家美國牛肉加工廠在過去一年失去對中國出口資格。還有三家工廠的輸華資格將於6月到期。

2026年3月16日，全美最大牛肉加工廠之一、位於科羅拉多州格里利的JBS工廠的3800名員工開始罷工。（Getty）

美國肉類出口聯合會發言人舒勒（Joe Schuele）說，中國沒有解釋為何允許輸華資格期滿未更新，這與美中2020年簽署的首階段貿易協定背道而馳。

美國牛肉生產和加工商希望5月14日至15日的美中元首峰會將談及相關議題，讓美國牛肉輸華資格得以更新。

美國牧牛人協會主席塔珀（Justin Tupper）說，白宮人員近期向他們保證，上述議題將列入美中元首峰會議程。

塔珀說：「我們請他們確保峰會將談及這個議題，他們的回覆是『會的』。我們極力推動這個議題成為峰會的談論要點。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

