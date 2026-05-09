中美元首會晤前的多線交鋒

美國呼籲中國力促伊朗開放霍爾木茲海峽後，伊朗外長阿拉格齊周三（5月6日）應邀訪問中國。這是2月底美伊戰爭開打以來，伊朗外長首次訪華。



伊朗約八成的廉價石油賣給中國，這層關係讓北京在伊朗問題上具備可運用的外交與經濟槓桿。

不過，中國在中東的利益沒有美國那麼龐大，主要是能源佈局，因此北京迄今仍避免深入捲入中東亂局。反觀去年12月柬泰邊境衝突爆發時，北京積極居間調停斡旋，凸顯周邊外交在整體佈局的優先地位。

約翰斯霍普金斯大學負責國際事務和中東研究的納斯爾教授，在X平台上分析，中國擔心美國在特朗普訪華後讓戰事升級，甚至暗示中國支持戰爭升級，以破壞中伊關係。阿拉格齊此時訪華，估計是要與中國戰略對錶。

在美國關注的霍爾木茲海峽問題上，王毅4月15日與阿拉格齊通電話時，僅給了個平衡說法，既考慮伊朗的感受，也顧及國際航行自由。

2026年5月6日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同伊朗外長阿拉格齊舉行會談。（中國外交部）

王毅周三與阿拉格齊面對面會談時，進一步強調恢復霍爾木茲海峽通行的緊迫性，並採用「儘快」這一表述。他說：「關於海峽問題，國際社會對恢復海峽正常安全通行有共同關切，中方希望當事方儘快回應國際社會的強烈呼聲。」 根據新華社通稿，阿拉格齊在談到霍爾木茲海峽問題時也稱，「當前可儘快解決好霍爾木茲海峽開放問題」。

中美在伊朗問題的交鋒圍繞兩方面：中國不滿美國反向封鎖霍爾木茲海峽，損害中國能源利益；美國不滿中國的「茶壺煉油廠」大量採購伊朗廉價石油，為伊朗提供資金。美國因而對中國的茶壺煉油廠實施制裁，中國則引用國內法規反制美國「長臂管轄」。

如果霍爾木茲海峽問題能在中美元首會晤之前解決，中國不僅能以行動展示它確實就是全球「穩定力量」，同時能降低中美談判的對抗氛圍，但不必然是換取美國讓步的「硬籌碼」。

畢竟中美戰略競爭的核心並不在伊朗或霍爾木茲海峽問題，而是圍繞科技主導權、供應鏈、軍事安全、國際規則與話語權、全球影響力等關鍵領域的全面博弈，台灣議題則始終是中美競爭中最危險的引爆點。

2025年9月24日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在美國紐約第80屆聯合國大會會後，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會面。（Getty）

事實上，在中美元首會面之前、兩國高官溝通之後，雙方已就元首會面的敘事和議程制定展開多線交鋒。

4月30日，中國副總理何立峰與美國財政部長貝森特、貿易代表格里爾視頻通話；王毅則與美國國務卿魯比奧通電話，雙方高官接觸為「習特會」鋪路。

中方事後公布短的通稿重點包括，王毅表示「元首外交始終是中美關係的『定盤星』」，呼籲雙方要維護好來之不易的穩定局面，籌備好重要高層互動議程。他也強調，「台灣問題事關中國的核心利益，是中美關係的最大風險點」，並呼籲美國信守承諾，作出正確抉擇，為中美合作打開新的空間。

按北京的敘事，中美兩位強人領導的直接接觸，將能為重要議題直接拍板；將台灣問題擺在中美關係關鍵位置，甚至向華盛頓發出「作出正確抉擇」的提醒，試圖更主動地掌握議程設置權。

2026年5月7日，梵蒂岡，圖為教宗良十四世會晤美國國務卿魯比奧，雙方互相交換禮物。（Getty）

美國沒有公布任何關於魯比奧與王毅通話的正式新聞稿。但魯比奧本周在白宮記者會上說，「特習會」將討論台灣議題，並稱兩國都不希望破壞印太地區穩定，因為那不符合雙方利益。美國國務院發言人就賴清德訪問台灣的非洲友邦斯威士蘭一事發言時則說，台灣是美國的「值得信賴且有能力的」夥伴。

所謂涉台「大交易」會不會在這次中美元首會面中達成，以及美國會否稍微調整表述，從過去一貫「不支持」台獨改為「反對」台獨，都是外界觀察重點。從美國國務卿和國務院的表態判斷，似乎可能性不太大，當然，最後拍板的還是深懂交易藝術的特朗普。

至於何立峰與貝森特、格里爾的視頻通話，中美都形容是「坦誠」交流，顯示兩邊都對對方的貿易政策直接表達不滿。

新華社通稿說，雙方進行了「坦誠、深入、建設性的交流」；北京就近期「美對華經貿限制措施表達嚴正關切」。貝森特也在X平台上說，雙方的談話「既坦誠又全面」，並強調中國近期「具有挑釁性的域外管制法規對全球供應鏈造成寒蟬效應」。

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

中國上個月接連出台兩項重磅法規，分別針對供應鏈安全和不當域外管轄，意在通過加強法律工具展開反制裁、反長臂管轄。貝森特的表態說明，中美圍繞法律手段的博弈將持續攻防。

對面對中期選舉的特朗普而言，最重要還是經貿議題。中美元首會談最可能的結果，估計是中美貿易戰休戰繼續延長；中國採購美國大豆、飛機、能源等，換取部分關稅減免；中美雙方繼續各自手握稀土牌和高端晶片牌。

特朗普本周說，與習近平會面是重要行程，又稱美國在人工智能領域領先中國。AI霸權之爭——這才是中美終極對決之戰。享受聚光燈的特朗普曾表示，希望習近平給他「大大的擁抱」，估計機會很渺茫。但他肯定能如九年前訪華那樣，收穫一張中美領導人合影美照，正如中美關係——台下暗流洶湧，台上握手微笑。