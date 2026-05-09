CIA稱伊朗導彈庫存與發射能力為戰前75% 伊外長駁斥：實際達120%
撰文：張涵語
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美國中情局（CIA）此前分析認為，伊朗的導彈庫存與發射能力維持在伊朗戰爭爆發前的75%。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）5月8日（周五）在社交平台X發文反駁稱，75%的數據不屬實，正確數字是120%，即較開戰前增長20%。
綜合外媒報道，阿拉格齊稱，「CIA的說法錯誤。我們的導彈庫存和發射能力並非只有2月28日時的75%，正確數字是120%。至於我們捍衛人民的準備程度：1,000%」。
阿拉格齊還表示，「每當外交解決方案擺在桌面上，美國總是會選擇進行魯莽的軍事冒險。這究竟是粗暴的施壓手段？還是又一次有人故意破壞，讓美國總統陷入另一個泥潭？」他指無論原因如何，伊朗人都不會不屈服於壓力。
美國總統特朗普（Donald Trump）此前在白宮表示，伊朗的「導彈大多已被摧毀，可能只剩下18%到19%，與之前的規模相比數量並不多」。但CIA分析卻認為伊朗仍保留戰前75%的導彈庫存。
CIA的分析報告亦認為，德黑蘭還重新啟用大部份地下儲存設施，並修復受損導彈，甚至組裝新導彈。
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