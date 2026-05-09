涉向伊朗提供衛星圖像　三家中企被美國制裁

在加大力度限制德黑蘭在衝突中獲取外部技術支持之際，美國進一步擴大針對伊朗的制裁行動，對三家中國企業實施制裁，指它們向伊朗提供衛星圖像，協助伊朗在中東地區對美軍發動打擊。



據彭博社報道，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）星期五（5月8日）在聲明中說，中國企業覓熵科技、地球之眼（The Earth Eye）和長光衛星技術股份有限公司被列入美國制裁名單。

截至星期六（9日），上述三家中國企業均未立即回應置評請求，北京官方也暫未就制裁作出回應。

這項行動發生在美國總統特朗普與中國國家主席習近平預計會晤的前一周。此前，華盛頓已因與伊朗存在聯繫而制裁中國民營煉油巨頭恆力石化，北京則要求中國企業不要配合相關制裁。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

美國國務院指控，覓熵科技曾公開發布有關「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）期間美軍活動的開源圖像；地球之眼向伊朗提供衛星圖像；長光衛星則應德黑蘭要求，收集美國及其盟軍部隊的數據。聲明提到，長光衛星此前已遭美國制裁。

在伊朗戰爭期間，美國一直試圖限制中東地區的商業衛星圖像流通，因為相關圖像可能迅速被用於軍事部署和規劃。上月，特朗普政府要求衛星圖像服務商基於衝突因素，自願限制特定敏感區域的圖像發布，促使美國地球影像企業Planet Labs限制外界獲取相關地區數據。

目前，地球觀測產業已發展成數十億美元（10億美元約等於12.6億新元）規模的行業，而中國擁有除美國以外全球最大的商業遙感成像體系。

2026年5月8日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮接受記者提問。（Reuters）

美國此次還將伊朗國防部出口中心列入制裁名單。這一機構隸屬於伊朗國防與武裝部隊後勤部，負責武器出口，被指在德黑蘭獲取武器的行動中發揮作用。

同日，美國財政部也宣佈對包括來自中國大陸和香港在內的10名個人和公司實施制裁，原因是他們涉協助伊朗軍方獲取用於製造伊朗沙赫德無人機的武器和原材料。

美國財政部官網資料顯示，受到制裁的中國大陸或香港個人和企業包括：昱思達上海國際貿易有限公司、艾宜國際貿易有限公司、香港赫新實業有限公司、寧波含特堡温材料有限公司、來自寧波的李根平，以及來自香港的企業Mustad Limited。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

