以色列蓄意限制糧食與援助　加沙營養不良危機升至驚人水平

以色列在加沙人為製造營養不良危機，正對當地孕婦、哺乳期婦女、新生兒以及 6 個月以下的嬰兒造成毀滅性影響。無國界醫生5月7日發布一項醫療數據分析，指出2024年底至2026年初期間，於其運作及支援的4間醫療設施發現，受營養不良影響的孕婦所誕下的嬰兒，早產率及夭折率較高，流產個案亦維持高水平。

組織警告，儘管目前處於所謂的停火期，加沙局勢依然極其脆弱，敦促以色列當局立即允許救命援助與物資不受阻礙地進入當地。



圖、文：無國界醫生

無國界醫生緊急項目醫療顧問羅卡斯帕納（Mercè Rocaspana） 表示：「這場營養不良危機完全是人為的。在戰爭爆發前，加沙幾乎不存在營養不良問題。但過去兩年半以來，人道救援與商用物資受到有系統的封鎖，加上局勢持續動盪，均嚴重限制居民獲取糧食與潔淨食水的機會。多間醫療設施被迫停運，生活條件急劇惡化，令弱勢群體面臨極高的營養不良風險。」

孕期營養不良帶來毀滅性影響

根據去年6月至今年1月的醫療數據，無國界醫生在汗尤尼斯（Khan Younis）的納賽爾醫院（Al Nasser Hospital）及加沙城的赫魯醫院（Al Helou Hospital），發現201 名在新生兒深切治療部接受治療的新任母親之中，逾半人在懷孕期間曾受營養不良影響，當中25%在分娩時仍屬營養不良。

受影響產婦誕下的嬰兒中，九成屬早產，84%出生體重不足，比例遠高於分娩時未受營養不良影響的母親所誕下的嬰兒；相比不受影響者，營養不良母親所生嬰兒的夭折率高出一倍。

流離失所與戰火阻礙救命治療

另外，醫療數據亦顯示，加沙營養不良兒童中斷治療的情況急劇惡化。2024年10月至2025年12月期間，無國界醫生在汗尤尼斯的馬瓦西（Al Mawasi）及阿塔爾（Al Attar）基層醫療設施，為513名6個月以下兒童提供門診營養治療，當中91%面臨生長及發展不良風險。

截至去年12月，有200名兒童未再接受治療，當中僅48%康復，7%不幸離世，另有7%轉介至針對較年長兒童的營養項目——最令人擔憂的是，高達32%的病人中斷治療，主要與動盪局勢及流離失所有關。

無國界醫生巴勒斯坦醫療統籌波馬雷斯（Marina Pomares）表示：

即使兒童尚未被確診營養不良，許多母親仍主動尋求營養支援，這反映在以色列的封鎖下，糧食數月內幾乎無法運進加沙，導致大規模糧食供應不穩。因此，當地家庭被迫採取生存應對策略，將有限的食物優先分配予男性及孩童，而非母親。

由無國界醫生支援的赫魯醫院設有營養治療部，並向當地婦孺提供治療。© MSF

加沙營養不良水平前所未見

戰爭爆發前，加沙並未設立專門的營養治療部。在戰爭爆發後不久，無國界醫生於2024年1月錄得首宗兒童營養不良個案，至 2026年3月期間，已先後接收4,950 名患急性營養不良的15歲以下兒童（當中98% 為5歲以下兒童），同期亦有 3,482名孕婦及哺乳期婦女需接受營養治療。根據「糧食安全階段綜合分類」（IPC），加沙於2025年8月出現饑荒，為中東地區史上首宗紀錄；同年10月16日至11 月30日期間，當地約四分之三人口面臨嚴重糧食供應不穩。

人為的營養不良危機

在2025年5月下旬，加沙的糧食分發點由約400個銳減至僅四個，並全由加沙人道基金會管理（Gaza Humanitarian Foundation），加上以色列對商用糧食貨車的封鎖，大幅限制民眾獲取食物的渠道。隨後數月，無國界醫生支援的醫療設施接收的傷病者急增，不少人因在分發點遭暴力對待而受傷，或長期缺乏食物而營養不良。許多婦女表示，由於男性家庭成員需冒生命危險前往領取糧食，加上面對密集空襲與流離失所，她們承受極大的心理壓力；組織在此期間留意到當地出現大量流產個案，高壓的環境被視為主因。

無國界醫生緊急項目總管馬斯（José Mas） 表示：「即使目前處於所謂的停火期，局勢依然如履薄冰。加沙民眾被迫生活在毫無尊嚴的環境，缺乏援助、收入與基本資源，因此我們的團隊仍持續接收營養不良病人。」

無國界醫生再次呼籲以色列當局作為佔領方，以及包括美國在內的盟國，必須協助確保救命物資能充足且持續地進入加沙，恢復當地居民應有的健康、營養水平與生存尊嚴。

位於加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）的一個流離失所者營地。© MSF

有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

因以色列擁有穩健的緊急和醫療服務，無國界醫生目前在該國並未開展任何醫療項目，但曾向以色列的醫院表示願意支援他們治療當地的大量傷者。我們目前僅在巴勒斯坦地區開設項目，因此我們基於組織在當地的病人和員工的親身見聞而報告有關情況。