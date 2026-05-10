英國地方選舉｜工黨左翼擬推文立彬領導　施紀賢表決心堅持留任

英國工黨在地方選舉遭遇5月7日的慘敗後，黨內左翼國會議員正準備敦促能源大臣文立彬（Ed Miliband）考慮競逐黨魁職位，以挑戰現任首相施紀賢（Keir Starmer）的領導地位。



據《衛報》（The Guardians）5月9日報道，前內閣大臣衛倩婷（Catherine West）表示，若無其他內閣大臣在下週一前公開挑戰，她將發起競選以打破僵局。她坦言目前未獲足夠提名，但此舉可能促使他人行動。

同日，多名工黨後座議員要求施紀賢為離任制定時間表，但施紀賢堅稱留任，警告領導層更迭將「使國家陷入混亂」。

2026年5月7日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）抵達倫敦的一個投票站，參加地方選舉投票。（Reuters）

工黨在上週的選舉中失去英格蘭地區超過1400個地方議席，並在威爾斯首次失去執政權，在蘇格蘭議會也失勢。面對壓力，施紀賢任命前首相白高敦（Gordon Brown）為其全球金融特使，並任命夏雅雯（Harriet Harman）為婦女事務顧問，試圖展現新氣象。

目前，左翼議員正權衡各種選擇。由於呼聲較高的大曼徹斯特市市長貝安德（Andy Burnham）返國會之路複雜，數十名左翼議員轉而考慮支持文立彬，以期阻止被視為施紀賢屬意的繼任人選、衛生大臣斯施卓添（Wes Streeting）直接接任。黨內要求有序過渡領導權的聲音日益增強，工黨面臨嚴峻內部分歧。