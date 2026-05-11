白宮：特朗普5.13晚抵北京　美官員：料與習近平討論伊朗AI等議題

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）即將啟程訪華，美國白宮發言人凱利（Anna Kelly）5月10日表示，特朗普將於13日晚間抵達北京，14日上午將出席歡迎儀式並與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤，下午參觀天壇，晚上參加國宴。在15日返國之前，特朗普將與習近平舉行雙邊茶會和工作午餐。此外，特朗普預定2026年稍後時間，將接待習近平對美國的回訪。



圖為2017年11月9日，特朗普訪問中國，與習近平出席歡迎儀式。（Getty）

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白宮發言人凱利稱，雙方將討論共同成立新的貿易委員會，以促進兩國在經濟議題上的對話，並專注於能源、航空航太和農業等關鍵產業。她形容，這將是一次極具象徵意義的訪問，特朗普此行重點將是「重新平衡與中國的關係，優先考慮互惠和公平，以恢復美國的經濟獨立性」。

路透社報道，根據美國官員稱，特朗普與習近平會面時，料將提出中國支持伊朗和俄羅斯的問題。至於台灣問題，雙方一直有進行溝通，美國對台政策料不會改變。由於美國對人工智能（AI）有安全擔憂，兩國領導人可能會談及這個問題，特朗普並可能提出中國核計劃問題。

該官員又稱，中美稀土協議仍有效，並將在適當的時候宣布延長。