外交部：特朗普5.13至15國事訪問中國
撰文：蕭通
出版：更新：
中國外交部5月11日宣布，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）應中國國家主席習近平邀請，於5月13至15日國事訪問中國。
而在北京公布消息前不久，白宮發言人凱利（Anna Kelly）10日表示，特朗普將於13日晚間抵達北京，14日上午將出席歡迎儀式並與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤，下午參觀天壇，晚上參加國宴。在15日返國之前，特朗普將與習近平舉行雙邊茶會和工作午餐。此外，特朗普預定2026年稍後時間，將接待習近平對美國的回訪。
隨行商務代表團包括波音等高層 已就潛在採購進行討論
白宮發言人凱利稱，雙方將討論共同成立新的貿易委員會，以促進兩國在經濟議題上的對話，並專注於能源、航空航太和農業等關鍵產業。她形容，這將是一次極具象徵意義的訪問，特朗普此行重點將是「重新平衡與中國的關係，優先考慮互惠和公平，以恢復美國的經濟獨立性」。
路透社報道，根據美國官員稱，特朗普與習近平會面時，料將提出中國支持伊朗和俄羅斯的問題。至於台灣問題，雙方一直有進行溝通，美國對台政策料不會改變。由於美國對人工智能（AI）有安全擔憂，兩國領導人可能會談及這個問題，特朗普並可能提出中國核計劃問題。
該官員又稱，中美稀土協議仍有效，並將在適當的時候宣布延長。
美貿易代表：特朗普將與習近平討論中國購買伊朗石油問題特朗普再稱與習近平關係良好 指友好相處比鬥爭有益魯比奧：特朗普訪華期間將與習近平討論台灣議題特朗普稱中美關係良好 訪華時將與習近平討論伊朗問題特朗普訪華在即 白宮：目前沒安排亞洲行期間晤金正恩