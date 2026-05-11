日媒：北約邀日本等國參與合作發射衛星計劃　應對潛在太空戰

日本媒體5月10日披露，北約正在考慮與日本和其他合作夥伴共享衛星發射場，以便確保一旦發生太空衝突，可以迅速替換受損的衛星。



日本《日經新聞》10日引述北約和日本政府消息人士，稱北約已邀請日本、韓國、澳洲和新西蘭，參與北約的「星空計劃」（Starlift，暫譯）。

「星空計劃」計劃始於2024年，旨在共享衛星發射能力，法國、德國和意大利等10多個北約成員國都參與其中。

2023年4月30日，北約（NATO）旗幟在愛沙尼亞塔帕軍事基地飄揚。（Reuters）

報道稱，隨着俄羅斯和中國在太空領域的軍事能力不斷增強，甚至出現俄羅斯衛星實施跟蹤活動的報告，北約對衛星可能遭受干擾或破壞感到擔憂，如今各國紛紛建立監視和通訊衛星網絡。

根據北約「星空計劃」，當某國衛星或發射場出現問題，便可從夥伴國緊急調派替代衛星，從而恢復衛星網絡，相關安排預計涵蓋軍用和商用衛星。

日本雖不是北約成員國，但與北約保持合作。北約近來將合作範圍從傳統的海陸空戰略考量，擴展到太空和網絡防禦領域，並在2023年與日本達成新的合作框架。

日本媒體2026年5月10日披露，北約正在考慮與日本和其他合作夥伴共享衛星發射場，以便確保一旦發生太空衝突，可以迅速替換受損的衛星。圖為日本國旗與北約旗幟。（北約網站）

據報道，日本政府傾向於參與北約「星空計劃」。此舉既能在日本出現問題時提供後備能力，也能增加使用日本偏遠地區發射場，進而為當地經濟帶來好處。

不過，日本須要制定特別安排才能參與這個項目，相關政府部門正在商討具體細節，例如選定可提供的發射場，以及跨境運輸必要設備的程序。

本文獲《聯合早報》授權轉載

