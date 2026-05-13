Canvas母公司：與黑客達成協議及取回資料　客戶不會再被勒索

網上教學平台Canvas日前遭黑客網絡攻擊，其母公司Instructure於5月11日發聲明表示，已經與黑客組織達成協議，對方已歸還所有數據，亦已提供銷毀數據的數位憑證。聲明未透露Instructure有否支付贖金，但指客戶不會再因今次事件而遭受勒索。



2026年5月11日，一部手機屏幕正展示Canvas標誌，背後電腦同時展示Canvas的網頁。 （Getty Images）

聲明強調，該協議涵蓋所有受影響客戶，「客戶無需嘗試與未經授權的人員接觸」。路透社上周報道，有資料被黑客入侵的學校和機構，正與黑客組織聯繫以阻止資料外泄。

據指出，ShinyHunters以勒索企業為目標，該組織5月3日在其網站上發文稱，已從Instructure屬下的Canvas平台竊取資料，涉及近9,000所院校的學生姓名、電郵地址等資訊。5月5日，該組織指Instructure尚未與其聯繫，並公布一份據稱資料被盜的院校和學區名單。

據本港私隱專員公署早前公布，本地至少7間教育機構資料外泄，包括理大、香港建造學院、香港教育城、科大、香港演藝學院等，逾7萬名學生及員工受影響。