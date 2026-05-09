Canvas平台遭黑客入侵　新加坡國立大學：學生姓名電郵等或已外洩

全球高等院校廣泛使用的網上教學管理平台Canvas，近期遭受大規模網絡攻擊，涉及全球近9千所學校。新加坡國立大學（NUS）已通知學生，稱雖然如姓名、電郵地址等資訊或已在全球資料外洩事件中被曝光，但密碼等機密資訊並未洩露。而部分學校及大學已與黑客取得聯繫，以阻止資料外洩。



綜合外媒報道，Canvas系統用於管理成績、課程筆記、作業、講座影片等內容。名為「ShinyHunters」的黑客組織5月3日於其網站上發布消息稱，他們已竊取約6.65TB的Canvas數據，其中包括學生姓名、電郵地址，以及學生、教師和其他工作人員之間的私人資訊。

新加坡國立大學（Getty）

新加坡國立大學是遭到網絡攻擊的學校之一。該校在郵件中將資訊外洩歸咎於擁有並經營Canvas平台的供應商Instructure，並稱，「可能洩漏的資訊僅限於：姓名、電郵地址及學號。我們向您保證，您的NUS登入憑證（例如密碼）並未洩露，所有學生的成績仍然安全」。

Instructure發言人周五在一封電郵中表示，黑客「篡改了部分學生和教師登入時顯示的頁面」。發言人稱，黑客利用該公司「教師免費服務」的一個漏洞，該服務允許非Canvas用戶試用平台的部分功能。發言人表示，公司已暫時關閉「教師免費服務」，稱「這讓我們有信心恢復Canvas的存取權限，目前Canvas已完全恢復線上運作，可供使用」。

路透社報道，美國多間使用Canvas的學校在4月曾遭黑客入侵，部分要求黑客避免公開數據；美國聯邦調查局（FBI）8日稱留意到當地的教育系統受影響，但沒提及Canvas名字。