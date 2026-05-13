科威特：伊朗4武裝人員圖潛入實施敵對行動　伊朗：導航故障誤闖

科威特內政部5月12日表示，本月初逮捕了4名與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關的武裝人員，他們試圖透過海路潛入科威特，並企圖實施「敵對行動」。伊朗駁斥「敵對行動」的說法，稱4人當時正在執行海上巡邏任務，因「導航故障」而誤闖科威特領海。



圖為2026年4月2日，一面科威特國旗在聖彼得堡的旗桿上迎風飄揚。 （Getty Images）

科威特：一度交火 4人被捕

科威特內政部聲明稱，多名武裝人員5月1日乘坐一艘漁船前往布比延島（Bubiyan），與島上科威特駐軍交火，造成科威特一名軍人受傷。伊方其中兩人在交火時逃去，另4人被捕。4人其後供認，是受伊朗革命衛隊指派，試圖針對科威特實施「敵對行動」。

科威特外交部12日發聲明稱，對今次事件強烈譴責，要求伊朗立即停止威脅地區安全與穩定的非法敵對行為。科威特外交部又稱，已就事件召見伊朗大使，並遞交了抗議照會。

圖為2026年5月6日，在伊朗德黑蘭一幢建築物外，繪有已故伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的肖像。 （Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

伊朗國防部已確認，科威特所指6人均為伊朗軍官，指他們因「導航系統故障」誤入科威特領海，當時正在執行例行海上巡邏任務，並非秘密軍事行動，

伊朗外交部駁斥「敵對行動」的說法，強烈譴責科威特「不當利用政治和宣傳手段」處理事件，並要求科威特允許伊朗大使館人員進行探視。

圖為2025年4月11日，阿拉伯國家聯盟秘書長蓋特（Ahmed Aboul Gheit ）在土耳其出席加第四屆Antalya Diplomacy Forum的專題討論會。（Anadolu via Getty Images）

阿盟秘書長：反對任何威脅科威特行為

阿拉伯國家聯盟秘書長蓋特（Ahmed Aboul Gheit）發聲明稱，伊朗革命衛隊人員非法潛入科威特布比延島，並與科威特部隊發生衝突，此類行為嚴重違反國際法和《聯合國憲章》。蓋特強調，阿盟堅決反對任何威脅科威特的行為。