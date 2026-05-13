施紀賢堅持留任首相拒辭職　稱若被趕下台英國將陷混亂

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）正在努力保住自己的政治地位。他承諾將繼續推進國家改革計劃，並警告稱，如果他被趕下台，英國將陷入混亂和動盪。



路透社報道，英國執政工黨議員紛紛要求施紀賢辭職，指他應該對上周地方選舉的慘敗負責，並稱自2024年大選獲勝以來，他未能兌現改革承諾。施紀賢至今仍拒絕辭職。

英國首相施紀賢與妻子2026年5月7日前往票站投票，他領導的工黨在地方選舉慘敗，下台壓力進一步增加（Reuters）

儘管近四分之一的工黨議員呼籲他下台，一些初級部長也已辭職以示抗議，但目前尚未有競爭對手正式發起挑戰。

施紀賢周二（5月12日）晚間在一份聲明中說：「英國正處於一個關鍵時刻：要麼繼續推進建設一個更強大、更公平國家的計劃，要麼重蹈覆轍，回到過去的混亂和動盪之中。」

施紀賢說：「英國人民期望政府繼續努力，讓我們的國家變得更好。降低生活成本，縮短醫院候診名單，並在日益危險的世界中保障國家安全。」

儘管局勢動盪，施紀賢仍將於周三（13日）參加議會開幕大典。英國國王查理斯三世（Charles III）將主持儀式，政府將闡述未來一年的政治優先事項和立法議程。

英國首相施紀賢2026年5月11日在英國倫敦一場工黨活動中發表演講。（Reuters）

施紀賢政府說，這份方案包含35項法案和草案，重點關注改善經濟、加強國家安全以及「改革國家體制，以支持一個更加積極主動、站在英國人民一邊的政府」。

施紀賢周二的大部分時間都在唐寧街辦公室爭取支持。預計他將在演講前會見高級部長之一斯特里廷，後者被認為是可能的挑戰者。

本文獲《聯合早報》授權轉載

