施紀賢相位岌岌可危　特朗普「食花生」：早叫你開發油田嚴打移民

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）因早前地方選舉失利陷入執政危機，不少議員要求他負責甚至引咎辭職。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月12日被問及施紀賢是否請辭時，指這應該由施紀賢自己決定，强調自己一開始就提議施紀賢應開發北海油田與嚴打移民。



特朗普在周二準備出訪中國時回應諸多問題，他當時遭英國天空新聞提問施紀賢去留時做出回應，稱自己從一開始就告知對方「你會因讓英國陷入風力發電的泥沼而玩完」，建議對方開放北海油田，「並對移民採取強硬措施。移民問題正讓歐洲深受其害」。

英國政府因既有能源與環保政策，承諾不會增加發放可在北海鑽探石油和天然氣的執照數量。但伊朗戰爭爆發后，執政工黨因能源價格上漲而面臨的壓力日益增大，反對黨擬議開發資源試圖逆轉原有政策。

2026年4月20日，德國Schleswig-Holstein，圖爲位於北海上的一個石油鑽井平台。（Getty）

北海油田位於設得蘭群島（Shetland Islands）、大不列顛島、荷蘭低地、日的蘭半島和斯堪的納維亞半島南端之間，總面積約有57.5萬平方公里。