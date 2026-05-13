特朗普訪華｜美媒：峰會恐無實質性成果　北京意在摸清美國底牌

中美領導人峰會在即，《紐約時報》和《華爾街日報》報道分析，此次峰會雙方恐怕不會在任何議題上取得突破或實質性成果，會後甚至可能不會發表聯合公報。有專家指出，北京此次首要目的將是摸清美方「最低出價（minimum price point）」，並為下一輪談判做準備。



《紐約時報》報道稱，因伊朗戰爭而將訪華行程推遲六週，原希望在訪華前迫使伊朗領導層放棄核燃料和計劃並重開霍爾木茲海峽，向中方展示美國並非衰落中的大國，惟這一希望落空，此行實質性議題準備亦不足。

美方官員表示，中方拒絕就迅速擴張核武及AI軍控展開談判，美方則已表示不會改變對台政策。華府最初希望能就包括供應鏈及雙方各自可進行的投資等關鍵問題達成一個廣泛的貿易框架，但這也可能草草了事，雙方最終可能不會發表聯合公報。

2025年10月30日，美國總統特朗普在韓國釜山金海國際機場出席亞太經合組織（APEC）峰會期間，與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤並握手。（Reuters）

布魯金斯學會研究員、前美國情報官員席恩（Jonathan Czin，暫譯）向《華爾街日報》表示，「北京此次峰會的首要目標不是促成任何積極成果，而是為下一輪談判爭取時間和空間，他們會摸清特朗普能接受的最低出價」。

報道指出，北京在上一次貿易戰後推動「堡壘中國」戰略，大量投資本土技術、降低對美國產品依賴，目標是不再被美方經貿施壓。與特朗普第一任期時相比，中方實力大增。特朗普此次面對的是一個軍事上更強勢、經濟上更能抵禦制裁和關稅、自給自足的中國。

席恩形容:「他們被從臉上打了一拳，然後回去健身房練的更大隻了。」