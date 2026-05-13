習特會｜黃仁勳最後加入　特朗普：與傑出人士一同前往偉大的中國

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於今日（13日）晚間抵達中國，開啟為期3日的國事訪問。剛剛啟程，特朗普便在社交平台發文表示，「很榮幸邀請眾傑出人士一同前往偉大的中國」，並稱將促習近平主席開放中國，幫助中國邁向更高水平發展。



白宮於5月11日公布了隨特朗普一同訪華的商界領袖名單。總共將有16位美國商界代表來到北京，他們代表的美國企業涵蓋科技、金融、航空和農業等多個領域：在科技領域，訪華美企代表包括Tesla首席執行官馬斯克（Elon Musk）、Apple首席執行官庫克（Tim Cook），以及高通、美光等半導體企業的負責人；金融領域的訪華美企負責人則來自花旗、高盛、Blackstone等華爾街巨頭；此外，波音公司（Boeing）和嘉吉（Cargill）分別代表了航空和農業領域。

2026年5月13日，美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）將於晚上抵達北京，展開其訪華行。據白宮官員透露，16間美國知名企業的CEO將會陪同特朗普訪華，其中包括蘋果行政總裁庫克（Tim Cook，中）、特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk，左）及英偉達（Nvidia，又譯輝達，右）行政總裁黃仁勳。（Reuters）

然而這份名單一出，大眾發現少了黃仁勳。作為全球市值最高的AI晶片龍頭英偉達（NVIDIA，台灣稱「輝達」）的創始人，在中美貿易科技拉鋸中，黃仁勳長期遊說美國政府放鬆對華AI晶片出口的管制。去年，英偉達曾獲準向中國出售H200晶片，然而這批晶片遲遲未能出貨，有消息指是因中國尚未批准採購。

有消息指，特朗普出發上午致電黃仁勳，邀請他加入赴華代表團。黃仁勳隨後飛往阿拉斯加安克拉治（Anchorage），在空軍一號按計劃經停阿拉斯加添加燃料期間登上專機。英偉達隨後發表聲明稱：「黃仁勳接受了川普總統的邀請，出席此次峰會，以支持美國和本屆政府的目標。」

2026年5月13日，美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的行政總裁黃仁勛（Jensen Huang）臨時更改行程，將隨美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華。（X@Emilylgoodin）

特朗普在貼文中亦上駁斥了美國消費者新聞與商業頻道(CNBC)關於黃仁勳未受邀參加訪華一事，「事實上，黃仁勳此刻正與我一同乘坐空軍一號專機，除非我要求他離開（而這幾乎不可能發生），否則CNBC的報道就是不實信息，用政界的話說，就是假新聞（FAKE NEWS）！」

特朗普還表示，他將向習近平——一位擁有卓越非凡地位的領導人——提出「開放」中國，好讓這些才華橫溢的人才發揮他們的魔力，幫助中國邁向更高的發展水平，這也將是能夠造福兩國的構思。