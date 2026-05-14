三日停火結束　俄大規模空襲烏西部邊境　致6死數十傷

俄羅斯5月13日對烏克蘭西部靠近北約邊境地區發動大規模無人機襲擊，這是俄烏11日結束三日停火後的首次重大襲擊，已造成至少6人死亡、數十人受傷。



此次襲擊以關鍵基礎設施為目標，波及多個地區。當中，烏克蘭鐵路基礎設施遭23次襲擊，國有石油天然氣公司兩處設施受損。

西部外喀爾巴阡州（Zakarpattia）地區當局稱表示「這次襲擊是自2022年俄羅斯全面入侵以來最嚴重的一次。」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在羅馬尼亞參會期間稱，俄方襲擊持續至晚上，俄正部署導彈，強調此次襲擊發生在美國總統一訪華之際「絕非巧合」，並指出俄自午夜起已出動至少800架無人機，意圖壓倒烏防空系統。

2026年5月13日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在羅馬尼亞布加勒斯特參加B9峰會。（Getty Images）

烏軍方稱，24小時內，前線1200公里範圍內發生187次戰鬥衝突，俄軍發起55次空襲、投放178枚制導航空炸彈（Guided bomb）。其中，東部波克羅夫斯克（Pokrovsk，俄稱紅軍邨）、南部胡利亞伊波萊（Huliaipole）戰鬥最激烈。

對此，歐洲多個國家緊急響應。波蘭軍方出動戰鬥機應對，斯洛伐克（Slovakia）關閉與烏邊境口岸，摩爾多瓦（Moldova）譴責俄無人機入侵其領空。匈牙利新政府轉變立場，譴責對烏境內匈牙利族聚居區的襲擊，並召見俄大使追問戰爭結束時間，澤連斯基對此表示肯定。