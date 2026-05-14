古巴能源危機惡化　部長：柴油燃油耗盡　首都每日最長停電22小時

美國對古巴的能源封鎖進入第四個月之際，古巴能源部長萊維（Vicente de la O Levy）5月13日表示，該國的柴油和燃油已經完全耗盡，首都哈瓦那（Havana）各地停電情況急增，多個街區每日停電最長達到22小時。



英國《衛報》13日報道，萊維當日向古巴官媒發表上述講話，稱該國已沒有任何燃油儲備，形容國家電網處於危急狀態。

2026年5月12日，古巴哈瓦那，一輛電動三輪車駛過一間加油站。（Reuters）

他解釋，古巴國家電網完全依賴原油、天然氣和可再生能源運作，該國過去兩年雖已安裝 1300百萬瓦的太陽能發電裝置，但由於燃料短缺使電網不穩定，從而降低了電力生產效率。

萊維表示，古巴歡迎任何國家向他們出售燃料，該國目前仍繼續與其他國家就進口燃料進行談判，但由於伊朗戰爭令全球能源和運輸價格飆升，增加談判難度。

2026年3月17日，古巴首都哈瓦那（Havana），一名男子冒雨走在街上。（Reuters）

墨西哥和委內瑞拉曾經是古巴石油主要供應國的國家，但自美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）威脅對向古巴輸送石油的國家加徵關稅以來，兩國再沒有向古巴輸送燃油。