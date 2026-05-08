巴西總統盧拉晤特朗普　討論關稅貿易等議題　冀攜手開發關鍵礦產

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月7日會晤巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva），雙方會後均釋放積極訊號。特朗普稱會談進展順利，有討論包括貿易與關稅在內的諸多議題，盧拉也表示對會談滿意，願意與有意投資巴西的美國合作夥伴「分享關鍵礦產資源的開發潛力」。



特朗普與盧拉先是舉行會議，不過之後未開展原定舉行的聯合記者會，目前未知具體原因。特朗普會後通過社交平台發文表態，盧拉則面見傳媒簡報情況。特朗普稱有着重與盧拉討論關稅，並有安排相關代表進一步商討其他關鍵要點，如果有必要還會在未來數月中安排進一步的會議。

2026年5月7日，圖為特朗普在社交平台發文，稱自己與盧拉會晤順利。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

盧拉稱今次會晤對兩國而言都很重要，還同特朗普就打擊犯罪組織問題進行交談，稱巴西願意與南美國家建立工作群組以解決問題，他還稱自己不認為特朗普會對即將到來的巴西大選產生任何影響，並進一步指自己告知特朗普願意協助美國處理古巴局勢，還表示自己在會談中通過翻譯得知特朗普未考慮入侵古巴，他也提及古巴希望與美國對話，尋求解除美國禁運的方案。

特朗普去年指巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）遭到政治迫害，並對巴西加徵關稅。盧拉起初主張對抗，兩國關係一度緊張，不過盧拉之後緩和態度。