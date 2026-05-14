菲律賓參議院槍擊案疑犯被捕　軍方否認埋伏被通緝參議員

撰文：林嘉敏
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菲律賓警方5月14日發布報告，稱已逮捕一名涉嫌參與13日晚參議院大樓槍擊事件的疑犯。

報告確認，44歲菲律賓男子，化名「奧拉貢」（ Mel Oragon），為國家調查局僱傭的司機，於當晚7時50分左右在大樓內開數槍，事發後立即被參議院安保人員逮捕。警方發言人表示，嫌疑男子的具體身份資訊仍在進一步核實中，警方已找到彈殼和突擊步槍彈匣。

此前，社交媒體流傳影片顯示事發前現場已有軍方人員部署，有傳言指是政府策劃該槍擊事件，以逮捕被國際刑事法院通緝的前警察總監、現任參議員德拉羅薩（Ronald Dela Rosa）。

2026年5月13日，菲律賓前員警總監、現任參議員德拉羅薩（Ronald Dela Rosa）為了避免被逮捕並移交給設在海牙的國際刑事法院，而躲在參議院大樓。他因犯下因牽涉前總統杜特爾特執政期間的血腥掃毒政策，犯下反人類罪被國際刑事法院（ICC）通緝。（Reuters）

針對這個質疑，菲律賓武裝部隊總司令布勞納（Romeo Brawner Jr.）14日明確表示，部署在參議院的武裝士兵是常規設施的安保人員，並非開槍者，與此次槍擊事件無關。參議院議長稱，案發時在參議院大樓內的德拉羅薩已經離開。

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）表示並未下令拘捕德拉羅薩，並已召集安全部門負責人開會，強調當局正全力收集證據、展開調查。

2026年5月13日，有特警站在菲律賓參議院外，參議院正在保護性拘留菲律賓前員警總監、現任參議員德拉羅薩（Ronald Dela Rosa）。（Reuters）

此前，德拉羅薩因牽涉前總統杜特爾特執政期間的血腥掃毒政策，犯下反人類罪被國際刑事法院（ICC）通緝。他已向菲律賓最高法院提出緊急上訴，辯稱菲律賓退出國際刑事法院後其無管轄權。

在槍擊事件幾個小時前，德拉羅薩在社交媒體上稱執法人員即將前來逮捕他。德拉羅薩的律師Jimmy Bondoc表示事發當晚曾與德拉羅薩通話，並認為他在參議院裡，且當時德拉羅薩表示無離開計劃。

目前，總統府新聞辦公室稱德拉羅薩已不在參議院辦公樓內，但仍在等待最終確認；坊間亦盛傳德拉羅薩已悄悄離開。

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