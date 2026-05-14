菲律賓參議院遭不明武裝人員闖入傳槍聲　總統否認拘捕前警察總監

菲律賓參議院大樓5月13日晚遭不明身份的武裝人員闖入，期間傳出多次槍聲，所幸無人受傷。事件或涉及躲藏在建築内的前警察總監、現任參議員德拉羅薩，他因牽涉前總統杜特爾特執政期間的鐵腕掃毒政策，而獲發國際刑事法院的逮捕令。菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）其後強調，自己未曾下令逮捕德拉羅薩，政府並無策劃今次事件，不清楚是誰試圖闖入參議院，將會調查真相。



菲律賓傳媒Inquirer報道，事發在當地晚上7時46分，菲律賓內政部長雷穆拉（Jonvic Remulla）指當時有多名穿軍裝並攜帶槍枝人員闖入大樓2樓，但遭參議院糾察長辦公室（OSAA）人員阻擋。OSAA人員隨後鳴槍示警，對方後退一段距離後開火還擊。

菲律賓武裝部隊當日稍晚表示，事發時與不明武裝人員對峙的OSAA人員，實際上是事先響應OSAA召集，來到參議院負責安保工作的海軍陸戰隊成員。

雷穆拉也確認德拉羅薩平安，並且與保鑣在一起，強調已向德拉羅薩保證不會執行國際刑事法院的逮捕令，但目前不清楚幕後黑手是誰，將調查閉路電視畫面確認。

小馬可斯在社交平台發布影片，稱不清楚闖入參議院人員的身份，但強調對方不是軍方或國家調查局（NBI）人員，呼籲公眾冷靜會盡快查明真相。

2026年5月13日，菲律賓馬尼拉，圖爲菲律賓特警在事發後來到參議院門口。（Reuters）

國際刑事法院前日證實，去年11月以保密方式，簽發針對德拉羅薩的逮捕令，涉嫌在執行前總統杜特爾特的鐵腕掃毒措施期間，犯下反人類罪。他其後尋求司法保護，但未獲最高法院簽發臨時限制令。德拉羅薩到今日較早時在社交網站發文指，預料自己可能即將被捕，呼籲民眾採取行動，阻止他被送往國際刑事法院。