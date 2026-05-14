特朗普訪華前夕 對華鷹派聲音消退 政策轉向務實合作
撰文：韓學敏
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美國現任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月13日抵達北京，展開與中國國家主席習近平的峰會。值得注意的是，以往在類似場合高調警告與北京打交道風險的共和黨對華鷹派，此次卻集體保持沉默。
根據《政客》（Politico）報道，特朗普在行前向記者表示，將與習近平討論對台軍售議題。此外，他近期已批准向中國出售英偉達（Nvidia，又譯輝達）的H200人工智能晶片，並支持讓中國背景的TikTok繼續在美營運；其《國家防衛戰略》亦放棄對華強硬措辭，轉向更為緩和的基調。
白宮內部人事更迭明顯，特朗普首任政府中的對華鷹派，如前國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）、前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等均已離任，取而代之的是國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、副總統萬斯（JD Vance）及白宮AI顧問薩克斯（David Sacks）等更傾向順應特朗普與北京達成交易意願的官員。
儘管如此，美國防部內部仍視中國為首要軍事威脅。國防部最高研究與工程官員邁克爾（Emil Michael）公開稱中國是「步調威脅」，並推動減少對中國稀土及無人機技術供應鏈的依賴。
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