以色列防長稱很快恢復對伊軍事行動　伊朗外長：絕不屈服威脅

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）5月14日在紀念士兵儀式上表示，以色列已做好準備，應對可能很快恢復對伊朗軍事行動的可能性。



卡茨說：「我們的任務還沒有結束。我們必須以確保伊朗在未來幾代人中不再對以色列和美國軍隊的生存構成威脅的方式，完成這場戰役的目標。」

他還補充道：「我們已做好準備，可能很快需要再次採取行動，以確保這些目標的實現。」

2026年4月19日，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）（左二）出席Sa-Nur定居點重新建立的剪綵儀式，該定居點位於以色列佔領的西岸。（Reuters）

對此，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）強硬回應，稱伊朗人民絕不會屈服於任何威脅和壓力，既已準備好為捍衛自由和土地而奮鬥，也願意繼續通過外交途徑解決問題。

阿拉格齊還明確表示，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）對所有商業船隻開放，但船隻必須與伊朗海軍部隊合作。

目前，以色列持續在黎巴嫩境內發動每日空襲，地面部隊也擴大了在黎南部的軍事行動，真主黨則以無人機和火箭彈襲擊予以回應。卡茨稱以色列已部署相關解決方案，且國防機構已全面動員應對，同時警告真主黨將為此付出全部代價。