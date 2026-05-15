特朗普稱中國或買多達750架波音飛機　考慮解除對中國油公司制裁

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月15日結束訪華之旅後，他向傳媒表示中國將購買「數十億美元」的大豆，以及或多達750架波音飛機，他又指考慮解除對購買伊朗石油的中國油公司的制裁。



在前一天，特朗普稱中國同意訂購波音200架飛機，此數字較外界預期少，特朗普15日補充表示，中國更有可能購買多達750架，即數字多於200架。

他又指這些飛機將配備通用電氣（General Electric）生產的引擎。

特朗普：中國將購買大量美國大豆

特朗普並指中國將購買「數十億美元」的美國大豆，認為美國農民會非常高興，但他未提及具體金額。

這位美國總統又指，與中國國家主席習近平在會面上談到一些中國油公司遭制裁的議題，他稱考慮解除對購買伊朗石油的中國石油公司的制裁，將在未來數天內決定。

發改委主任晤波音CEO

中國國家發展改革委主任鄭柵潔15日會見波音公司行政總裁奧特伯格（Kelly Ortberg），據發改委指，雙方就中國宏觀經濟形勢、深化航空領域合作等議題交流。

鄭柵潔表示中國經濟持續發展將為包括波音公司在內的各國企業帶來長期機遇，中美航空領域合作基礎好、潛力大，中方歡迎並支持波音公司與中國企業按照商業原則深化務實合作。

中國國家發展改革委主任鄭柵潔2026年5月15日會見波音公司行政總裁奧特伯格（Kelly Ortberg）（中國國家發改委）

中方希望波音公司繼續發揮橋樑紐帶作用，著眼中美互利共贏，為加強中美務實合作、促進中美關係健康穩定發展貢獻積極力量。奧特伯格表示，感謝國家發展改革委為波音公司在華發展提供支持，波音公司對中國市場的承諾長期不變，願與中方合作夥伴一道持續深化航空領域合作，取得更多務實成果。