特朗普國宴致辭：前總統羅斯福提供資金　建立習近平母校清華大學

中國國家主席習近平5月14日晚在人民大會堂金色大廳為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行歡迎宴會。特朗普在致辭中回顧中美兩國交往歷史，提及前任美國總統羅斯福（Theodore Roosevelt）應中國駐美大使請求提供資金，建立了習近平的母校清華大學。



特朗普指出：「幾個世紀以來，這種相互尊重發展成為一種關係，體現了我們兩國人民的巨大才能和潛力。」

特朗普還回顧中美來往歷史，稱：「中國工人幫助鋪設了連接我們大西洋沿岸和太平洋沿岸的鐵路；前往中國的美國旅行者幫助傳播了識字和現代醫學。應中國大使的請求，正是羅斯福總統提供了資金，建立了習近平主席的母校。」

2026年5月14日晚，中國國家主席習近平在北京人民大會堂為來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行歡迎宴會。（Reuters）

據悉，習近平1975年進入清華大學化工系，學習基本有機合成專業。1979年畢業後並被分配到國務院辦公廳和中共中央軍委辦公廳擔任時任國防部長的秘書。

不過，據清華大學官網資料顯示，清華建校資金源於1908年美國退還的部分「庚子賠款」。《辛丑合約》中規定，清政府要賠償「受害國」軍費與損失費，其中美國分得賠款3200多萬兩，折合逾2400多萬美元（約1.88億港元）。

資料披露，美國在1908年首次退還1160萬美元（約9082萬港元），主要用於派遣留美學生和興辦清華學堂（清華大學前身），在1924年第二次退還1254.5萬美元（約9822.7萬港元），部分以獎學金形式支援清華。