特朗普訪華後與高市早苗通話　簡報中美元首會談內容

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月15日結束為期兩日對中國的國事訪問。據日媒報道，特朗普乘坐空軍一號返回美國途中，與日本首相高市早苗通話15分鐘，簡報其與中國國家主席習近平的元首峰會內容。



據《日本放送協會》報道，15日晚上，特朗普從空軍一號上致電高市早苗，通話時間約15分鐘。

2026年5月15日，特朗普在空軍一號上接受傳媒訪問（Reuters）

日本外務省表示，雙方討論了包括經濟安全在內的諸多涉華問題，並同意就印太地區局勢保持密切溝通。

外務省稱，雙方也討論了伊朗問題。高市早苗重申了日本的基本立場，即必須盡快緩和局勢。

高市早苗其後告訴記者，她聽取了特朗普的詳細匯報，並補充說，他們「重申了堅定不移的日美同盟」。

高市早苗也表示，她和特朗普期待在6月舉行的七國集團（G7）峰會上會面。

2026年3月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見日本首相高市早苗。（Reuters）

當被問到特朗普是否向她匯報了與國家主席習近平就日本問題進行的交流時，高市早苗表示，她聽取了詳細的匯報，但前提是保密。她表示，特朗普對日本的巨大支持值得深切感謝。