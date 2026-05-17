日本栃木縣入室強盜殺人案　4名16歲少年被捕　警：疑涉「匿流」

日本栃木縣5月14日早上發生一宗多人闖入民居的強盜殺人案，造成1名婦人死亡及其2名兒子受傷。事後4名全為16歲的少年被捕，警方懷疑案件屬當地稱為「匿流」的匿名流動型犯罪集團所為。「匿流」近年也成為該國的受關注社會問題。



日本栃木縣2026年5月14日早上發生一宗闖入民居的搶劫殺人案，造成1名婦人死亡及其2名兒子受傷（影片截圖）

案發於14日上午9時25分左右，4名疑犯涉嫌闖入一間民居搜尋貴重物品，在搜括期間，69歲富山英子遭刺傷胸口身亡。

據讀賣新聞指，她身上傷口多達20餘處，包括遭拳打腳踢和刀刺所致，她40多歲的大兒子和30多歲的二兒子趕到現場後，兩人也受傷，其中一人頭部遭毆打。

事後警方先拘捕一名曾出現在案發現場附近的16歲高中男生，其後再先後逮捕3名同齡少年，部份人就讀同一學校。據第一名被捕男生稱，他是「被同學邀請」加入。

警方認為這4人背後可能存在主謀，正繼續調查，並懷疑案件可能屬稱為「匿流」的匿名流動型犯罪集團所為。

此為示意圖，圖為2025年5月在東京的一名日本警察（Getty）

據調查人員指，「匿流」通常透過社交網站招募人員去犯案，也有先鎖定一人，承諾給予報酬，再指示其招募熟人的案例。此手法旨在減少與執行犯案者的接觸，從而降低在警方調查後自己遭識別的風險。

「匿流」近來成為日本新興的受關注社會問題，根據日本警察廳統計，2024年因涉及金流相關犯罪而遭查獲的「匿流」成員超過1萬人。

組織架構大致呈現階層金字塔形，由上至下為主謀、指揮者、招募者、執行者，底層的執行者屬整宗犯罪「用完即丟的棋子」。