特朗普格陵蘭特使抵努克　擬推動經濟合作

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）去年任命的特使蘭德里（Jeff Landry）5月18日已抵達格陵蘭首都努克（Nuuk），旨在推動美國控制該片北極土地的計畫。



據路透社報道，蘭德里身兼路易斯安那州（Louisiana）州長，他將於5月19至20日出席「未來格陵蘭」商業會議，並由美國駐丹麥大使何偉禮（Kenneth Howery）陪同。會議主辦方格陵蘭商業表示並未邀請蘭德里，但活動開放予任何人報名參加。

2026年4月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）在網上發文表示：「北約（NATO）在我們需要他們的時候不在，如果我們下次需要他們，他們也不會在。記住格陵蘭島，那塊管理混亂的冰塊！」（Truthsocial@realDonaldTrump）

美國駐哥本哈根大使館本週稍早稱，兩人此行將與廣泛的格陵蘭人士會面，以「傾聽與學習」，目標是擴大經濟機會、建立民間聯繫及增進美格相互理解。

2025年12月22日，美國路易斯安那州長蘭德里（Jeff Landry）感謝總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）任命其為格陵蘭島特使一職並且表示美國有意把格陵蘭島劃歸為自己的一部份。（X@LAGovJeffLandry）

為緩和緊張局勢，格陵蘭、丹麥與美國今年稍早同意舉行高層外交談判以解決危機，但目前談判尚未有結果公布。格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）​ 本週表示，增加美國軍事存在是與華盛頓持續談判的一部分。