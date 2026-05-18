特朗普格陵蘭特使抵努克 擬推動經濟合作
撰文：韓學敏
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）去年任命的特使蘭德里（Jeff Landry）5月18日已抵達格陵蘭首都努克（Nuuk），旨在推動美國控制該片北極土地的計畫。
據路透社報道，蘭德里身兼路易斯安那州（Louisiana）州長，他將於5月19至20日出席「未來格陵蘭」商業會議，並由美國駐丹麥大使何偉禮（Kenneth Howery）陪同。會議主辦方格陵蘭商業表示並未邀請蘭德里，但活動開放予任何人報名參加。
美國駐哥本哈根大使館本週稍早稱，兩人此行將與廣泛的格陵蘭人士會面，以「傾聽與學習」，目標是擴大經濟機會、建立民間聯繫及增進美格相互理解。
為緩和緊張局勢，格陵蘭、丹麥與美國今年稍早同意舉行高層外交談判以解決危機，但目前談判尚未有結果公布。格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen） 本週表示，增加美國軍事存在是與華盛頓持續談判的一部分。
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